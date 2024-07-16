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Энергоснабжение восстановлено в Дагестане

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, восстановлено.

"В 22.55 мск все отключённые потребители были запитаны", - говорится в сообщении Минэнерго в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что временные графики ограничения энергоснабжения были введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС во вторник.

Дагестанские энергетики ввели частичное ограничение потребителей городов Дербента, Хасавюрта, Кизилюрта, а также Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Сулейман Стальского, Ахтынского, Табасаранского, Цумадинского, Ботлихского, Тляратинского, Шамильского, Гергебильского, Гунибского, Лакского, Бабаюртовского, Хасавюртовского, Кизилюртовского районов. Отключенная мощность составила 50 МВт.

Минэнерго Дагестан Дербент
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