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Электроснабжение потребителей юга России восстановлено

Электроснабжение потребителей юга России восстановлено
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение потребителей юга России восстановлено, сообщило Минэнерго РФ в своем телеграм-канале.

Ведомство продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, говорится в сообщении Минэнерго.

Днем ранее на юге России были введены временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - сообщало Минэнерго.

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К 17:00 вторника объем временных ограничений был снижен на 500 МВт, уточняли позднее в ведомстве.

Энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен во вторник, 16 июля, в 15:21 "действием автоматики", нарушений безопасной эксплуатации станций не было, и энергоблоки №2 и №4 "работают в штатном режиме" (№3 - в ремонте с 22 июня), сообщал "Росэнергоатом".

Утром в среду энергоблок вернулся в работу. "На 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".

По данным "Системного оператора", во вторник в энергосистеме юга РФ был установлен абсолютный исторический максимум потребления мощности - 20954 МВт, что на 4 МВт больше предыдущего максимума от 13 января 2024 г.

Минэнерго РФ Ростовская АЭС
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