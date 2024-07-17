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Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Санкционная политика США в ее нынешнем виде приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

"То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нашей страны. Так что я не люблю санкции", - сказал он в интервью Bloomberg.

При этом Трамп подчеркнул, что когда он был у власти, то считал нужным применять санкции в отношении Ирана.

"В случае с Ираном я считал санкции очень полезными. Но в принципе и в том случае подобные меры были не так уж необходимы", - добавил экс-президент США.

Говоря об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что "мы с ним отлично ладили, у нас были хорошие отношения".

Дональд Трамп США Иран
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