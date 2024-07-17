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Что случилось этой ночью: 17 июля, среда

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- CNN сообщил, что Иран планировал ликвидировать Трампа. В Тегеране это отрицают.

- Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире. Он также раскритиковал Байдена за сближение РФ с Китаем.

- В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу. Израильские военные считают, что боевики ХАМАС выдохлись вне зависимости от результата переговоров.

- Суд в США признал сенатора-демократа Менендеса виновным по делу о коррупции. Он признан виновным по 16 пунктам, включая взяточничество, вымогательство и мошенничество.

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