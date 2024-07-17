Япония намерена предоставить Киеву займы в $3 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Япония планирует предоставить Украине займы на сумму $3,3 млрд в рамках поддержки, используя проценты от замороженных активов России, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, во время саммита члены G7 договорились выделить в общей сложности $50 млрд на поддержку Украины.

Ожидается, что США и ЕС выделят по $20 млрд. Между тем, Япония, Великобритания и Канада поделят оставшиеся $10 млрд.

G7 планирует начать реализацию проекта к концу этого года.