Euroclear в июле переведет 1,55 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Международный депозитарий Euroclear в июле 2024 года сделает первый взнос в размере около 1,55 млрд евро, полученных в результате инвестирования заблокированных активов РФ, в европейский фонд для Украины, говорится в отчете компании.

Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

В 2023 году эти доходы составляли около 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

Совокупный процентный доход Euroclear в январе-июне этого года составил 4 млрд евро.

Также компания выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в январе-июне, в размере 836 млн евро.

Таким образом, чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за первое полугодие составила 760 млн евро.

Баланс Euroclear на конец июня 2024 года составлял 207 млрд евро, из которых 173 млрд приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

Совет ЕС c 15 февраля 2024 года принял Регламент, предусматривающий обязанность центральных депозитариев, в которых хранятся резервы и активы Банка России, применять особые правила в отношении остатков денежных средств, накапливающихся в связи с ограничительными мерами. Эти центральные депозитарии ценных бумаг, включая Euroclear, должны учитывать и управлять такими внеочередными остатками денежных средств отдельно от других видов деятельности, должны хранить чистую прибыль отдельно и не должны распоряжаться полученной чистой прибылью (например, в виде дивидендов акционерам).

Базовая чистая прибыль Euroclear, не учитывающая доходы от заблокированных российских активов, увеличилась на 7% в годовом выражении в январе-июне и составила 602 млн евро.

Базовый операционный доход повысился на 5%, до 1,45 млрд евро.

В том числе доходы от основной деятельности составили 865 млн евро против 838 млн евро годом ранее, тогда как процентный, банковский и иной доход увеличился до 586 млн евро с 539 млн евро.