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Инфляция в Великобритании в июне составила 2%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. В мае показатель достиг целевого значения Банка Англии впервые с июля 2021 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции в июне до 1,9%.

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,1% (+0,3% в мае).

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в июне повысились на 3,5% в годовом выражении (как и месяцем ранее) и на 0,2% в помесячном выражении (+0,5% в мае).

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 2,9% в годовом выражении с 3% в мае. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,2% в помесячном выражении после подъема на 0,4% месяцем ранее.

Великобритания
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