Эксперты оценивают в 45% вероятность снижения ставки Банка Англии в августе до 5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Банк Англии может понизить базовую процентную ставку по итогам заседания 1 августа на 25 базисных пунктов, до 5% годовых, полагают многие экономисты.

Если прогноз сбудется, снижение ставки станет первым с 2020 года. Участники рынка оценивают вероятность такого исхода в 45% и склоняются к тому, что ставка будет сохранена на прежнем уровне в 5,25%.

Эксперты сходятся во мнении, что голосование будет напряженным. В прошлом месяце за немедленное снижение стоимости заимствований проголосовали двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), однако с тех пор несколько представителей руководства регулятора выступили с "голубиными" заявлениями, и на предстоящем заседании распределение голосов может оказаться более ровным.

"Августовское решение Банка Англии окружает высокая степень неопределенности, - написали аналитики Bloomberg Economics Дэн Хэнсон и Ана Андраде. - Сложно сделать уверенный прогноз на его исход, но в целом мы полагаем, что вероятность снижения ставки выше, чем вероятность её сохранения".

Решение британского ЦБ по ставке будет обнародовано в 14:00 мск в четверг. Вместе с решением регулятор обнародует обновленные макроэкономические прогнозы.

"Едва ли Банк Англии даст четкий сигнал по поводу будущей траектории ставок или сигнализирует о начале цикла последовательных снижений, - сказала экономист Bank of America Сонали Пунхани. - Руководство регулятора вновь скажет, что решение по ставкам будет зависеть от поступающих статданных".

Инфляция в Великобритании на протяжении двух месяцев держится на уровне 2%, соответствующем целевому значению Банка Англии.

При этом цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в июне повысились на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Инфляция в сфере услуг также вызывает обеспокоенность - она составляет 5,7%.

Позитивным сигналом, с точки зрения центробанка, является замедление роста зарплат в марте-мае до 5,7% с 5,9% в феврале-апреле. Кроме того, безработица в Великобритании находится на уровне 4,4%, чуть выше, чем ожидал ЦБ.

"Даже если данные сами по себе не указывают на однозначное ослабление, мы полагаем, что в какой-то момент руководство Банка Англии придет к заключению, что период ограничительных ставок длится уже достаточно долго и начало цикла снижения ставок является оправданным шагом. Мы думаем, что этот момент уже настал", - написал старший экономист Nomura Джордж Бакли.