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Выручка U.S. Bancorp во II квартале сократилась на 4,3% с превышением прогноза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - U.S. Bancorp во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и сократил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе американского банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила $1,6 млрд, или 97 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,36 млрд, или 84 центами на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила 98 центов на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне 94 центов.

Выручка U.S. Bancorp в минувшем квартале сократилась на 4,3% и составила $6,87 млрд. Эксперты в среднем оценивали ее на уровне $6,81 млрд.

Чистый процентный доход банка уменьшился на 9% до $4,02 млрд.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец июня вырос до 10,3% с 10% тремя месяцами ранее.

Котировки акций U.S. Bancorp поднимаются на 1,2% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация банка выросла на 11,3% до $67,55 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 24,4%.

U.S. Bancorp
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