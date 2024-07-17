В провинции Сычуань произошел крупный пожар в торговом центре

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В городе Цзыгун в провинции Сычуань произошел пожар в 14-этажном здании торгового центра, в здании были заблокированы люди, сообщает телеканал CGTN.

Пожар начался после 18:00 по местному времени 17 июля. На кадрах с места происшествия, распространенных в соцсетях, видно, как горят первые этажи здания, из него поднимаются клубы густого черного дыма. На месте происшествия находятся около 90 пожарных.

China Daily cообщает, что возгорание потушили в 20:20. Из здания вывели 17 человек, поиски остальных продолжаются.

О причинах пожара не сообщается.