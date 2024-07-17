При пожаре в торговом центре в Сычуани погибли шесть человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара в 14-этажном торговом центре в городе Цзыгун в провинции Сычуань погибли не менее шести человек, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на официальные данные.

Пожар в торговом центре начался после 18:00 по местному времени и охватил четыре этажа из 14. В помещениях в условиях сильного задымления оказались заблокированы люди. Пожар потушили менее чем за два часа, и начался поиск выживших и погибших.

Спасти удалось три десятка человек, проверка помещений продолжается, сообщал Le Parisien со ссылкой на китайский CCTV.