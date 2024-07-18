Taiwan Semiconductor увеличил чистую прибыль на 36% во II квартале

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) во втором квартале 2024 года зафиксировал резкий рост чистой прибыли и выручки, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 247,85 млрд новых тайваньских долларов ($7,66 млрд) по сравнению со 181,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Выручка TSMC в минувшем квартале выросла до 673,51 млрд новых тайваньских долларов против 480,8 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предусматривал чистую прибыль на уровне 238,8 млрд новых тайваньских долларов при выручке в 657,58 млрд долларов.

Рост прибыли и выручки был вызван активным спросом на микрочипы, в особенности на те, которые используются в технологиях искусственного интеллекта, отметил председатель совета директоров и главный исполнительный директор TSMC Си Си Вэй.

"Я пытаюсь добиться баланса спроса и предложения, но у меня это не получается, - заявил он. - Сейчас спрос настолько высок, что нам приходится очень усердно работать, чтобы удовлетворить его. Я надеюсь, что баланса удастся достичь в 2025-м или в 2026 году".

Валовая рентабельность в прошлом квартале составила 53,2%, рентабельность по операционной прибыли – 42,5%, по чистой прибыли – 36,8%.

В третьем квартале компания ожидает получить выручку в размере $22,4-23,2 млрд. В третьем квартале прошлого года показатель составил $17,3 млрд.

Котировки акций TSMC по итогам торгов в четверг снизились на 2,4%, отчетность была опубликована после закрытия торгов на Тайване. С начала года капитализация компании взлетела на 70% и составляет 26,71 трлн новых тайваньских долларов.