Поиск

Volvo во II квартале увеличила чистую прибыль в полтора раза до $1,5 млрд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, увеличил чистую прибыль во втором квартале, при этом скорректированная операционная прибыль умеренно снизились, а выручка практически не изменилась.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 15,58 млрд шведских крон ($1,48 млрд) по сравнению с 10,82 млрд крон за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная операционная прибыль опустилась до 19,45 млрд крон с 20,73 млрд крон. Рентабельность по этому показателю снизилась до 13,9% с 15,4%.

Квартальная выручка Volvo составила 140,25 млрд крон против 140,69 млрд крон год назад.

Объем заказов грузовиков в минувшем квартале снизился до 47,76 тыс. с 48,31 тыс., поставки - до 58,94 тыс. с 63,84 тыс. Заказы строительного оборудования выросли до 13,52 тыс. с 12,42 тыс. штук, а поставки сократились до 15,26 тыс. с 16,94 тыс. штук.

Акции Volvo в ходе торгов в четверг дорожают на 4,2%. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 8% до 553 млрд крон.

Volvo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль заявил, что РФ придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины

В Южной Корее ливни нарушили работу транспорта и школ

В Южной Корее ливни нарушили работу транспорта и школ

Brent подорожала до $85,45 за баррель

Что случилось этой ночью: 18 июля, четверг

Пелоси сообщила Байдену, что он не сможет победить Трампа на выборах

Пелоси сообщила Байдену, что он не сможет победить Трампа на выборах

Лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах

Лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах

У Байдена обнаружен COVID-19

У Байдена обнаружен COVID-19

Что произошло за день: среда, 17 июля

ЕК рекомендовала Совету ЕС одобрить выплату Киеву финпомощи на 4,2 млрд евро

Британец Патрик Тернер в сентябре возглавит представительство НАТО на Украине

Британец Патрик Тернер в сентябре возглавит представительство НАТО на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });