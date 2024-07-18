Volvo во II квартале увеличила чистую прибыль в полтора раза до $1,5 млрд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, увеличил чистую прибыль во втором квартале, при этом скорректированная операционная прибыль умеренно снизились, а выручка практически не изменилась.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 15,58 млрд шведских крон ($1,48 млрд) по сравнению с 10,82 млрд крон за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная операционная прибыль опустилась до 19,45 млрд крон с 20,73 млрд крон. Рентабельность по этому показателю снизилась до 13,9% с 15,4%.

Квартальная выручка Volvo составила 140,25 млрд крон против 140,69 млрд крон год назад.

Объем заказов грузовиков в минувшем квартале снизился до 47,76 тыс. с 48,31 тыс., поставки - до 58,94 тыс. с 63,84 тыс. Заказы строительного оборудования выросли до 13,52 тыс. с 12,42 тыс. штук, а поставки сократились до 15,26 тыс. с 16,94 тыс. штук.

Акции Volvo в ходе торгов в четверг дорожают на 4,2%. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 8% до 553 млрд крон.