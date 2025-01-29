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Производитель грузовиков Volvo сократил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в четвертом квартале 2024 года сократил операционную прибыль и выручку, однако выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

В октябре-декабре выручка компании составила 138,4 млрд шведских крон ($12,57 млрд) против 148 млрд крон годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 132,15 млрд крон.

Квартальная скорректированная операционная прибыль Volvo упала на 24% и составила 14,04 млрд крон.

В 2024 году в целом компания зафиксировала скорректированную операционную прибыль в размере 65,7 млрд крон при выручке в 526,8 млрд крон. Годом ранее показатели составляли 78,2 млрд и 552,3 млрд крон соответственно.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить обыкновенные дивиденды в размере 8 крон на акцию и специальные дивиденды в 10,5 кроны на акцию.

С начала 2025 года капитализация Volvo выросла на 10%, до 585 млрд крон.

Volvo Швеция
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