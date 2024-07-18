В Баку заявили об отказе армянской стороны от встречи Алиева и Пашиняна в Лондоне

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Армянская сторона отказалась от встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Лондоне на "полях" 4-го саммита "Европейского политического сообщества", заявляют в Баку.

"Великобритания, принимающая этот саммит, выступила с предложением о проведении встречи президента Азербайджана и премьера Армении", - сообщил агентству Report помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

При этом, по его словам, "было предложено провести встречу в формате, как на Мюнхенской конференции по безопасности (в феврале текущего года - ИФ)". "На конференции в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц принял участие в начале встречи, затем она продолжалась в двустороннем формате между Азербайджаном и Арменией. Великобритания, как страна-хозяйка саммита, предложила такой же формат встречи", - сказал Гаджиев.

"Однако, армянская сторона отказалась от этого предложения", - заявил помощник президента Азербайджана.

Он подчеркнул, что Баку рассматривает отказ Армении от этой встречи как проявление ее намерения отойти от диалога и продвижения мирной повестки дня.

Алиев в четверг прибыл в Лондон для участия в саммите "Европейского политического сообщества".