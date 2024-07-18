В Ереване заявили об отказе Баку от встречи Пашиняна и Алиева в Лондоне

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Баку отклонил предложение Еревана о встрече премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Лондоне на полях саммита Европейского политического сообщества, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках саммита Европейского политического сообщества, однако азербайджанская сторона его отклонила. Предложение армянской стороны остается в силе", - написала Бадалян в соцсети.

По ее словам, армянская сторона также подтверждает свое предложение интенсифицировать переговоры на высоком и высшем уровнях и подписать договор о мире в течение месяца.

Ранее 18 июля помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил агентству Report, что армянская сторона отказалась от встречи Алиева и Пашиняна в Лондоне на полях 4-го саммита "Европейского политического сообщества".

"Великобритания, принимающая этот саммит, выступила с предложением о проведении встречи президента Азербайджана и премьера Армении", - сказал Гаджиев.

При этом, по его словам, "было предложено провести встречу в формате, как на Мюнхенской конференции по безопасности (в феврале 2024 - ИФ)".

"На конференции в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц принял участие в начале встречи, затем она продолжалась в двустороннем формате между Азербайджаном и Арменией. Великобритания, как страна-хозяйка саммита, предложила такой же формат встречи, - сказал Гаджиев. - Однако, армянская сторона отказалась от этого предложения".

Он подчеркнул, что Баку рассматривает отказ Армении от этой встречи как проявление ее намерения отойти от диалога и продвижения мирной повестки дня.