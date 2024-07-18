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Глава ЕЦБ отметила замедление темпов роста экономики еврозоны во втором квартале

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подъем экономики еврозоны продолжился во втором квартале 2024 года, однако темпы роста, скорее всего, замедлились по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора.

По мнению Лагард, в дальнейшем поддержку экономике валютного блока окажут внутренний спрос и ожидаемый подъем экспорта на фоне восстановления мировой экономики. Негативными факторами, тем временем, могут стать геополитические события.

В целом баланс рисков для прогноза экономического роста в еврозоне смещен в негативную сторону, добавила глава ЕЦБ.

Регулятор сохранил все три ключевые процентные ставки по итогам июльского заседания. Базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. Ставки были снижены в июне, и рынок ожидает нового снижения в сентябре.

ЕЦБ Кристин Лагард
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