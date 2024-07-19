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Глава Банка Франции считает обоснованным прогноз о еще двух снижениях ставок ЕЦБ в 2024 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк опустит ключевые процентные ставки еще дважды до конца 2024 года, являются обоснованными, заявил в эфире делового телеканала BFM глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Я не буду делать предсказаний, поскольку все зависит от статданных, - сказал он. - Мы больше смотрим на прогнозы по инфляции на 2025 год, чем на колебания статистики в 2024 году, поскольку здесь будут и подъемы, и спады от месяца к месяцу. Мы свободны в наших решениях, однако сегодня мне кажется, что рыночные ожидания относительно траектории движения ставки кажутся мне обоснованными".

ЕЦБ 18 июля не стал менять ключевые процентные ставки, как и ожидали эксперты. Базовая ставка по кредитам была оставлена на уровне 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%.

Регулятор заявил, что продолжит следить за поступающими статданными. ЕЦБ не имеет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем и будет принимать решения на каждом отдельном заседании.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания заявила, что вопрос о снижении ставки в сентябре остается открытым. Трейдеры оценивают вероятность такого шага примерно в 80%. Они также в основном ожидают, что ставки будут опущены еще дважды в этом году.

Еще один член совета управляющих ЕЦБ - глава Банка Эстонии Мадис Мюллер - заявил 19 июля, что регулятор, по его мнению, не должен "давать слишком много обещаний заранее" относительно своих шагов на следующих заседаниях.

ЕЦБ Кристин Лагард Франсуа Виллеруа де Гало Мадис Мюллер Банк Франции
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