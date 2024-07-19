Глава Банка Франции считает обоснованным прогноз о еще двух снижениях ставок ЕЦБ в 2024 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк опустит ключевые процентные ставки еще дважды до конца 2024 года, являются обоснованными, заявил в эфире делового телеканала BFM глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Я не буду делать предсказаний, поскольку все зависит от статданных, - сказал он. - Мы больше смотрим на прогнозы по инфляции на 2025 год, чем на колебания статистики в 2024 году, поскольку здесь будут и подъемы, и спады от месяца к месяцу. Мы свободны в наших решениях, однако сегодня мне кажется, что рыночные ожидания относительно траектории движения ставки кажутся мне обоснованными".

ЕЦБ 18 июля не стал менять ключевые процентные ставки, как и ожидали эксперты. Базовая ставка по кредитам была оставлена на уровне 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%.

Регулятор заявил, что продолжит следить за поступающими статданными. ЕЦБ не имеет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем и будет принимать решения на каждом отдельном заседании.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания заявила, что вопрос о снижении ставки в сентябре остается открытым. Трейдеры оценивают вероятность такого шага примерно в 80%. Они также в основном ожидают, что ставки будут опущены еще дважды в этом году.

Еще один член совета управляющих ЕЦБ - глава Банка Эстонии Мадис Мюллер - заявил 19 июля, что регулятор, по его мнению, не должен "давать слишком много обещаний заранее" относительно своих шагов на следующих заседаниях.