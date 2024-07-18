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Лондон включил в антироссийские санкции 11 нефтетанкеров

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционные списки по России 18 нефтяных танкеров. Об этом свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

Согласно документу, два танкера принадлежат судоходной компании "Совкомфлот", они ходят под флагами Панамы и Габона.

Остальные танкеры ходят под флагами Габона и Островов Кука.

В санкционных списках отмечается, что эти танкеры, по мнению Лондона, причастны к ситуации на Украине. Кроме того, говорится, что они участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

Великобритания РФ
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