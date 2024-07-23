МИД РФ сообщил о расширении санкционного списка в отношении Великобритании

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, внеся в него 15 британских подданных, сообщили в МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих".

Список пополнился "руководителями предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги" украинским властям, а также "экспертами и публицистами, выступающими с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ", заявили на Смоленской площади.

Поименный список невъездных граждан Великобритании приведен на сайте МИД России.