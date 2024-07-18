В верхах Демпартии звучит все больше призывов к Байдену отказаться от президентской гонки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В верхах Демократической партии США звучит все больше призывов к президенту Джо Байдену отказаться от гонки на переизбрание, констатирует Axios.

По данным портала, к такому решению Байдена, возможно, удастся склонить уже к ближайшим выходным.

"На людях 81-летний президент остается глубоко вовлеченным в предвыборную кампанию, но растущее давление и плохие результаты опросов указывают на невозможность продолжения его кампании", - цитирует портал собеседников из стана демократов.

По их свидетельствам, представители самой верхушки Демократической партии, друзья Байдена и его основные доноры полагают, что выиграть выборы у него не получится.

Согласно недавним результатам опросов, опубликованным Associated Press, почти две трети сторонников Демократической партии желают, чтобы Байден вышел из предвыборной гонки.

Ситуацию усугубила и информация о том, что у Байдена диагностировали COVID-19. Несмотря на то, что, по данным представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, у него наблюдаются легкие симптомы болезни, ему все же придется провести определенное время в изоляции.