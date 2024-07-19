Союзники Байдена присоединяются к призывам отказаться от участия в выборах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Призывы к президенту США Джо Байдену отказаться от борьбы за переизбрание нарастают, к ним присоединились даже ведущие сторонники главы Белого дома, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

"Политический мир президента Джо Байдена рушится. Ведущие союзники публично или в частном порядке призвали его уйти в отставку", - отмечает NBC News.

Сейчас "даже самые убежденные" сторонники президента верят, "что все предрешено, есть явное ощущение, что почва под ногами у него пошатнулась", что "мы близки к концу", сообщает телеканал.

Об этом свидетельствует также тот факт, что сбор средств не соответствует требованиям кампании, которую за три месяца до президентских выборов необходимо активно расширять, говорится в публикации.

Источник, знакомый с прогнозами, сказал, что кампания Байдена соберет только 25% от суммы крупных пожертвований, которую первоначально планировалось получить в июле. По словам собеседника телеканала, деньги "иссякли".

АВС News сообщает, что "демократы, разочарованные отсутствием решения кризиса вокруг будущего Байдена, (...) почувствовали проблеск надежды в четверг". Поводом послужили сообщения, что бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидеры демократического большинства в Сенате Чак Шумер и демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис провели откровенные переговоры с Байденом, заявив ему, что "они считают почти неизбежным его поражение на выборах".

"Это очень обнадеживает, - сказал один из источников телеканала. - Похоже, что демократическое руководство сейчас оказывает давление, в котором мы нуждались. Я ожидаю и надеюсь, что президент в течение следующей недели поступит правильно и решит не баллотироваться на переизбрание".

Накануне портал Axios сообщил, что в связи с растущим давлением со стороны руководства Демократической партии, возможно, удастся склонить Байдена к отказу от продолжения предвыборной конки уже к ближайшим выходным.

В Демократической партии активизировали переговоры о том, как будет выглядеть ее будущее на выборах, "в том числе о том, перейдет ли эстафета от Байдена к вице-президенту Камале Харрис или будет проведен сокращенный конкурс первичного типа для назначения нового кандидата".