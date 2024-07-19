Лидер КНДР принял военную делегацию из России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 18 июля в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи встретился с военной делегацией РФ во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко, сообщает ЦТАК.

"В беседе обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия между двумя странами в сфере военных дел для защиты взаимных интересов безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что северокорейский лидер выразил неизменно "сильную поддержку" и "твердую солидарность" правительства и народа КНДР с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине.

"Товарищ Ким Чен Ын еще раз оценил важное значение июньского корейско-российского саммита в Пхеньяне, отметив, что армии двух стран, которые связали давние исторические традиции и боевые узы, должны крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения в новую эпоху и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости", - добавляет ЦТАК.