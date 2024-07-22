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Генпрокуроры РФ и КНДР подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и Центральной прокуратурой КНДР и программу сотрудничества прокуратур двух стран на 2024-2026 годы.

Как пояснили в российской Генпрокуратуре, в соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать в сфере противодействия преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе совершенным с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов, противодействия коррупции и иным должностным преступлениям, преступлениям в сфере охраны окружающей среды. Также предусмотрена возможность противодействия преступлениям в других областях. Это расширенное соглашение - ранее аналогичный документ был подписан в 2010 году.

Программа сотрудничества на 2024-2026 годы предусматривает ряд конкретных мероприятий - проведение встречи по ознакомлению с компетенциями и структурой прокуратур двух стран, семинара по вопросам организации взаимодействия в целях борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, консультаций по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи и содействии по уголовным делам.

КНДР РФ
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