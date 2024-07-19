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Доноры Демпартии угрожают заморозить взносы, если Байден не выйдет из президентской гонки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Доноры, спонсирующие предвыборную кампанию Демократической партии, заявили, что могут заморозить взносы, если партийные лидеры не примут меры, которые побудят президента Джо Байдена отказаться от продолжения борьбы за переизбрание, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Два источника сообщают CNN, что разъяренные доноры предвыборной кампании демократов теперь говорят комитетам Палаты представителей и Сената, что заморозят взносы, если лидеры партий не предпримут более решительных шагов, чтобы заставить президента Джо Байдена уйти в отставку", - говорится в сообщении.

Как заявил телеканалу высокопоставленный демократ из палаты представителей, "да, эта карта была разыграна".

"Они считают, что если Джо возглавит список кандидатов, то палата представителей и сенат тоже проиграют. Они не хотят выбрасывать хорошие деньги на ветер", - добавил источник.

США Демократическая партия доноры Джо Байден
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