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Что случилось этой ночью: 19 июля, пятница

Трамп официально стал кандидатом в президенты США, вертолет пропал в Якутии, доноры Демпартии угрожают заморозкой взносов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Трамп заявил, что уверен в победе, и пообещал, что под его руководством Штаты восстановят мир на планете.

- В Якутии пропал вертолет, в котором находились четыре человека. Ведутся поиски, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

- Союзники Джо Байдена присоединяются к призывам к президенту США отказаться от участия в выборах. Доноры Демократической партии угрожают заморозить взносы, если Байден не выйдет из президентской гонки.

- Трамп планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону в пятницу, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что этот разговор станет первым с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

- Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит существовать в случае переизбрания Трампа. По его словам, критика 45-го американского президента направлена не против альянса, а "против того, что союзники по НАТО тратят недостаточно средств на оборону, и ситуация меняется".

- Над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем уничтожено 19 дронов ВСУ.

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