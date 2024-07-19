Азербайджан обвинил Макрона в попытках сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в попытках дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном.

"К сожалению, заявления президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Европейского политического сообщества, оправдывающие политику милитаризации Армении и демонстрирующие открытую предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, являются еще одним ярким примером попыток Франции создать напряженность в регионе и препятствовать мирному процессу", - заявил глава пресс-службы министерства Айхан Гаджизаде.

"Любые усилия Азербайджана, в том числе усиление его военного потенциала, направлялись и направлены на достижение справедливой цели. Однако, этого нельзя сказать по отношению к Армении, которая являлась государством-оккупантом", - отметил он.

"Мы также хотели бы напомнить, что именно политика таких государств, как Франция, которая не способствовала мирному разрешению конфликта, не позволяла положить конец оккупации азербайджанских территорий Арменией, на протяжении почти 30 лет прикрывала агрессию Армении. Мы еще раз заявляем, что усилия Франции, которые не служат миру и ведут к дестабилизации в регионе, не принесут никаких результатов", - подчеркнул Гаджизаде.