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Алиев отметил, что текст мирного договора с Арменией готов на 80-90%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большая часть текста мирного договора с Арменией согласована.

"Что касается мирного соглашения, то, по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90% текста согласовано", - сказал он в субботу. Алиев добавил, что Армения согласилась убрать оттуда положение и терминологию по Карабаху, и "таким образом достигнут прогресс в процессе нормализации".

Президент Азербайджана также отметил, что открытыми остаются два вопроса.

Во-первых, сказал он, Баку ждет от Еревана положительного ответа на пакет предложений. "Во-вторых, и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы", - подчеркнул Алиев.

Армения Азербайджан Ильхам Алиев
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