Один человек погиб, 10 ранены после взрыва рядом с консульством США в Тель-Авиве

Предполагается, что взрыв был вызван падением беспилотника

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 10 получили ранения в результате предполагаемого удара беспилотника в Тель-Авиве, сообщают израильские СМИ.

"Сегодня ночью (в пятницу) в районе центра Тель-Авива прогремел взрыв. Мы изучаем сообщения о том, что это была воздушная цель. Инцидент находится на рассмотрении", - заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем твиттере.

По данным военных, взрыв был вызван падением "воздушной цели". "ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование, чтобы защитить воздушное пространство Израиля", - отметили военные.

Согласно израильским СМИ, взрыв прогремел рядом с консульством США в Тель-Авиве. Во время поисков в квартире неподалеку от места взрыва было обнаружено тело мужчины. Отмечается, что он был убит осколками взорвавшегося беспилотника. Еще десять человек были доставлены в больницу с незначительными ранениями.

Мэр Тель-Авива Рон Хулдаи заявил, что город "переходит в режим повышенной готовности". "Мы готовы к развитию событий, если такие последуют", - отметил он.

В свою очередь, представитель йеменских хуситов написал в соцсети X, что группировка в скором времени раскроет подробности военной операции, направленной против Израиля.