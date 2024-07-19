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Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Причиной стали проблемы на стороне Microsoft, сообщает The Verge

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Крупный технический сбой по всему миру нарушил работу аэропортов, банков и медиа.

Все рейсы крупных американских компаний - Delta, United Airlines и American Airlines - отменены, сообщает CNN.

В Берлине аэропорт приостановил работу до 10 часов утра (до 11 часов по Москве) из-за технического сбоя, передают местные СМИ.

В Австралии сбой затронул работу банков, авиалиний и медиа, включая канал ABC.

Sky News сообщает, что утром в пятницу канал не мог вести прямой эфир в Великобритании из-за технических проблем.

В министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что некоторые больницы в стране также столкнулись с техническими неполадками.

О проблемах в работе сообщила Лондонская фондовая биржа.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines в свою очередь предупредил в сообщении в соцсети Х о "проблемах с билетами, регистрацией на рейсы и бронированием".

По данным The Verge, причиной проблем по всему миру стал сбой на стороне Microsoft, у тысяч пользователей отображается "синий экран смерти" - так называют сообщения системы о критическом нарушении в работе. Издание сообщает, что ЧП спровоцировало обновление, подготовленное CrowdStrike - компанией, работающей в сфере кибербезопасности.

В компании Microsoft заявили, что предпринимают "действия для уменьшения последствий" сбоя.

Берлин
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