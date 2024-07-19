Сообщений о проблемах у аэропортов РФ из-за сбоя Microsoft в Минцифры не поступало

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сообщений о сбоях систем российских аэропортов, связанных с проблемами в работе программ компании Microsoft, в Минцифры не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"На данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в Минцифры не поступало",- сказали в министерстве.

"Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах КИИ (критическая информационная инфраструктура - ИФ)", - отметили в Минцифры.

Ранее мировые СМИ сообщили, что крупный технический сбой в системах компании Microsoft привел к перебоям в работе разных структур во многих странах мира, в том числе в аэропортах.