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Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности

Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Речь Дональда Трампа на съезде Республиканской партии, во время которой он согласился быть кандидатом в президенты США, стала рекордной по продолжительности на такого рода мероприятиях, сообщает в пятницу CNN.

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Согласно подсчетам телеканала, выступление Трампа продлилось 1 час и 32 минуты. В современной истории США это самое продолжительное выступление кандидата в президенты на партийной конференции. CNN приводит данные о выступлениях демократов и республиканцев с 1976 года: судя по ним, за этот период Трамп произнес три самые продолжительные речи. Так в 2016 году, соглашаясь стать кандидатом, он выступал 1 час и 15 минут. В 2020 году выступление Трампа заняло 1 час и 10 минут.

Нынешний президент США Джо Байден, выступая на конференции Демократической партии в 2020 году, уложился в 24 минуты.

За рассматриваемый период, если не считать Трампа, только два претендента на пост президента США произносили речи на партийных конференциях в течение более часа. Это демократ Билл Клинтон в 1996 году (1 час 5 минут) и республиканец Джордж Буш-младший в 2004 году (1 час 2 минуты).

США Дональд Трамп
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