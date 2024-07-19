Трамп намерен восстановить личные отношения с лидером КНДР
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, номинированный Республиканской партией кандидатом на пост главы государства на ноябрьских выборах, заявил, выступая на партийном съезде, что намерен восстановить личные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Он напомнил, что, будучи президентом сумел "поладить" с ним, и в результате добился прекращения КНДР ракетных испытаний.
"Приятно ладить с человеком, у которого много ядерного оружия. Я думаю, он скучает по мне, если хотите знать правду", - сказал Трамп.
Он также заверил, что будет прилагать усилия к освобождению удерживаемых ХАМАС заложников.
"Мы хотим вернуть наших заложников, и им лучше вернуться до того, как я вступлю в должность, или вы заплатите очень высокую цену", - добавил кандидат в президенты.
Трамп обратил внимание, что во время его президентства практически не было войн.
"У меня не было войн, кроме борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), которое я победил... У нас не было войн. Я мог бы остановить войны одним телефонным звонком", сказал он.