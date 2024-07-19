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Индийская ONGC Videsh купит у Equinor доли в проектах Азери-Чираг-Гюнешли и Баку-Тбилиси-Джейхан

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Индийская компания ONGC Videsh Limited подписала с норвежской Equinor окончательное соглашение о купле-продаже 0,615% долевого участия в проекте Азери-Чираг-Гюнешли и приобретении 0,737% акций в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Об этом говорится в официальном сообщении индийской компании.

В нем отмечается, что общий объем инвестиций в эти сделки составит до $60 млн.

Сделка будет завершена в ближайшие месяцы.

"Эти приобретения станут дополнением к существующей доле ONGC Videsh в проекте АЧГ в размере 2,31% и к 2,36% – в трубопроводе БТД", - говорится в сообщении.

ONGC Videsh Ltd. – дочернее предприятие индийской национальной нефтяной компании ONGC, является крупнейшей в Индии международной компанией по разведке и добыче нефти и газа, имеющей 32 актива в 15 странах.

"Эти приобретения (в Азербайджане - ИФ) соответствуют стратегической цели компании по обеспечению энергетической безопасности Индии путем добавления высококачественных международных активов в существующий портфель", - говорится в сообщении.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок его действия истекал в 2024 году, в сентябре 2017 года был подписан новый контракт, рассчитанный до 2050 года.

На данный момент доля британской BP plc в проекте составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) - 25%, венгерской MOL - 9,57%, американской ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC Videsh - 2,31%, японских Inpex Corp. - 9,31% и Itochu Oil - 3,65%, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Как сообщалось, 22 декабря 2023 года в Баку состоялось подписание документов о покупке Госнефтекомпанией Азербайджана принадлежащих Equinor долей участия в проектах разработки блока месторождений АЧГ, месторождения Карабах (50%), а также в проекте нефтепровода БТД. Сделка будет завершена при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств, отмечала ГНКАР.

Долевое участие Equinor в проекте БТД - 8,71%, в проекте "Карабах" - 50%. Долевое участие ГНКАР в проекте БТД - 25%, в проекте "Карабах" - 50%.

"Equinor находится в процессе реорганизации своего международного нефтегазового бизнеса, и продажа активов в Азербайджане соответствует нашей стратегии по сосредоточению нашего международного портфеля", - говорилось в пресс-релизе норвежской компании.

ONGC Videsh Equinor Индия Норвегия
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