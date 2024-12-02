Equinor закрыла сделку на $720 млн с ГНКАР и ONGC

Норвежская компания продала доли в проекте разработки Азери-Чираг-Гюнешли и в компании-операторе нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская компания Equinor закрыла сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) и индийской ONGC Videsh Limited (дочерняя компания ONGC - ИФ) своего долевого участия в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и акций в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"29 ноября 2024 года сделка по данному договору купли-продажи была закрыта. Общая сумма этой сделки составила $720 млн", - говорится в заявлении Equinor.

Как сообщалось, 19 июля 2024 года норвежская компания подписала с ГНКАР и ONGC Videsh Ltd обновленный и окончательный договор купли-продажи своих долей в АЧГ и БТД. При этом из 7,27% доли Equinor в проекте АЧГ Госнефтекомпании Азербайджана было продано 6,655%, ONGC Videsh Ltd - 0,615%. Из 8,71% долевого участия Equinor в БТД Азербайджан приобрел 7,96%, индийская сторона - 0,75%.

ONGC Videsh Ltd в свою очередь сообщила, что ее инвестиции в приобретение части долей Equinor в АЧГ и БТД составили $60 млн.

Как сообщалось, 22 декабря 2023 года Equinor заключила с ГНКАР соглашение о продаже ей своих активов в Азербайджане, речь шла о проектах АЧГ и БТД, а также 50% в проекте разработки месторождения Карабах (была закрыта в апреле текущего года). После этого Equinor подписала уже измененное и окончательное соглашение с ГНКАР и ONGC Videsh Ltd.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок его действия истекал в 2024 году, в сентябре 2017 года был подписан новый контракт, рассчитанный до 2050 года.

С учетом новой сделки долевое участие сторон в проекте теперь выглядит следующим образом: британская BP plc - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана- 31,655%, венгерская MOL - 9,57%, американская ExxonMobil - 6,79%, индийская ONGC Videsh - 2,925%, японские Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, турецкая TPAO - 5,73%.

Акционерами BTC Co являются на настоящий момент: британская BP plc (30,1%), азербайджанская ГНКАР (32,96%), венгерская MOL (8,9%), турецкая TPAO (6,53%), итальянская Eni и французская TotalEnergies (по 5%), японская Itochu (3,4%), американская ExxonMobil и японская Inpex (по 2,5%), индийская ONGC Videsh (3,11%).