Ставки по ипотеке в США упали до минимума за четыре месяца

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США на этой неделе опустились до минимальной отметки с середины марта на ожиданиях, что Федеральная резервная система в скором времени перейдет к снижению базовой ставки.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,77% годовых по сравнению с 6,89% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,78%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,05% годовых против 6,17% неделей ранее и 6,06% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Ставки по ипотеке движутся в правильном направлении, а экономика остается устойчивой - два дополнительных положительных фактора для рынка жилья, - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Тем не менее, покупатели жилья еще не отреагировали на снижение ставок, поскольку спрос на заявки на покупку все еще примерно на 5% ниже весеннего уровня, когда ставки были примерно такими же".