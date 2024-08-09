Ставки по ипотеке в США упали до минимума более чем за год

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В США на этой неделе ставки долгосрочных ипотечных кредитов опустились до минимальной отметки более чем за год.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,47% годовых по сравнению с 6,73% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Недельное падение стало максимальным с декабря 2023 года.

На ту же дату годом ранее ставка находилась на отметке 6,96%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 5,63% годовых против 5,99% неделей ранее и 6,34% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"На этой неделе ставки по ипотеке упали до самого низкого уровня более чем за год, вероятно, после чрезмерной реакции на не слишком благоприятный отчет о занятости и нестабильность на финансовом рынке, - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Снижение ставок по ипотеке увеличивает покупательную способность потенциальных приобретателей жилья и должно начать подогревать их интерес к переезду".

Также он отметил, что снижение стоимости кредитов уже позволяет некоторым домовладельцам возможности для рефинансирования ипотеки. "Доля заявок на рефинансирование почти достигла 42%, что является самым высоким показателем с марта 2022 года", - сказал Хатер.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries на закрытие торгов в четверг составляла почти 4% годовых по сравнению с 3,98% неделей ранее.