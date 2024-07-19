TotalEnergies вслед за Shell выйдет из СП в Нигерии, на 40% снабжающего СПГ-завод

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - TotalEnergies EP Nigeria (дочерняя компания TotalEnergies подписала соглашение о продаже своей доли (10%) в компании SPDC JV в Нигерии за $860 млн, сообщила французская компания.

Покупателем станет зарегистрированная на Маврикии и инвестирующая в активы в Африке Chappal Energies - ранее компания договорилась о покупке у норвежской Equinor всех ее активов в Нигерии.

SPDC на 55% принадлежит государственной Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), оператором является англо-голландская Shell (30%), еще 5% у Nigeria Agip Oil Company (NAOC).

В январе Shell объявила о достижении договоренностей о продаже своих 30% за $1,3 млрд компании Renaissance, консорциуму из пяти компаний, включающему четыре компании по разведке и добыче, базирующиеся в Нигерии, и международную энергетическую группу (ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith и Petrolin). Предполагается, что Renaissance осуществит дополнительные денежные выплаты Shell в размере до $1,1 млрд, в основном в счет предыдущей дебиторской задолженности и остатков денежных средств, при этом ожидается, что большая часть будет выплачена по завершении сделки.

Газета Financial Times, комментируя сделку Shell, заметила, что за последние два года американская ExxonMobil, итальянская Eni, норвежская Equinor и китайская Addax объявили о сделках по продаже наземных активов в Нигерии из-за клубка проблем с хищением нефти, насилием и ущербом окружающей среде (нефтяными разливами - ИФ).

SPDC владеет 18 лицензиями в дельте реки Нигер. По условиям соглашения TotalEnergies продает Chappal Energies 10-процентную долю в SPDC, а также все права и обязательства по 15 лицензиям, которые добывают в основном нефть – добыча в 2023 году на этих лицензиях составила 14 тыс. барр. нефтяного эквивалента в день. По сообщению Chappal Energies, в сделку также входят два основных экспортных терминала в Нигерии – Forcados и Bonny.

Что касается 3 лицензий, которые добывают в основном газ (OML 23, OML 28 и OML 77), TotalEnergies передает 10% участия в этих лицензиях, но сохраняет "полный экономический интерес" в этих участках, которые на 40% снабжают им завод по сжижению природного газа (СПГ) – Nigeria LNG. Chappal Energies уточнила, что получит права на отдельные неразработанные запасы нефти на трех этих участках.

Сделку, которая подлежит утверждению властями, планируется заключить до конца года, сообщила Chappal Energies.

Shell и TotalEnergies являются крупнейшими игроками на СПГ-рынке и владеют долями в СПГ-заводе в Нигерии мощностью 22 млн т СПГ и 5 млн т жидких углеводородов в год. Акционерами Nigeria LNG являются NNPC (49%), Shell (25,6%), TotalEnegies (15%) и Eni (10,4%).

В июне TotalEnergies и NNPC подписали соглашение об освоении месторождения Ubeta по лицензии OML58 и объявили о строительстве газоперерабатывающего завода для увеличения поставок природного газа на NLNG.