Equinor получит до $2 млрд от продажи активов в Азербайджане и Нигерии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor сообщила, что рассчитывает получить до $2 млрд дохода от продажи своих добывающих активов в Азербайджане и Нигерии.

Компания напоминает, что в 2023 году объявила о продаже активов и выходе из операций в Азербайджане и Нигерии. Сделки были закрыты 29 ноября и 6 декабря 2024 года соответственно. Equinor прекратила деятельность в этих странах после более чем 30 лет сотрудничества.

"Компания завершила сделки по выходу из добывающих активов в Азербайджане и Нигерии на общую предполагаемую сумму до $2 млрд. Из этой суммы $745 млн составляют средства за продажу портфеля в Азербайджане. Сделка в Нигерии оценивается до $1,2 млрд, включая $710 млн - за покупку и условные платежи", - говорится в сообщении.

В период с января по сентябрь 2024 года общий объем суточной добычи компании в Азербайджане и Нигерии составил в среднем 24,6 тысячи и 18,7 тысячи баррелей нефти соответственно.

"Закрытие сделок окажет положительное влияние на денежный поток в четвертом квартале текущего года", - ожидает Equinor.

Компания отмечает, что данные сделки соответствуют ее стратегии по оптимизации нефтегазового портфеля и позволят расширить инвестиции в другие страны, "создавая более сфокусированный и надежный международный портфель".

"С учетом недавних приобретений и инвестиций в конкурентоспособные проекты мы нацелены на обеспечение устойчивого производства и прибыли на долгосрочную перспективу", - заявил исполнительный вице-президент по международной разведке и добыче Филипп Матье.

Equinor в отчете по рынкам капитала, представленном в феврале 2024 года, заявила, что ожидает сохранения среднего денежного потока от операций после уплаты налогов на нефть, газ и торговлю, на уровне около $20 млрд до 2035 года. Международный бизнес по разведке и добыче играет ключевую роль в достижении этой цели, поскольку предполагается, что денежный поток от этого сегмента увеличится на 50% к 2030 году.

Как сообщалось, 22 декабря 2023 года Equinor заключила с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) соглашение о продаже своих активов в стране. В частности, Equinor продала SOCAR доли участия в проектах разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также 50% в проекте разработки месторождения Карабах. При этом сделка по продаже доли в Карабахе была закрыта в апреле текущего года.

В июле норвежская компания подписала уже измененное и окончательное соглашение с SOCAR и индийской ONGC Videsh Limited по продаже 7,27% доли в проекте АЧГ и 8,71% - в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Сумма только этой сделки оценивается в $720 млн.