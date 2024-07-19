Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Не менее 64 человек погибли в результате студенческих беспорядков, которые охватили Бангладеш, сообщает в пятницу The Guardian.

По данным издания, протестующие совершили нападения на штаб-квартиру государственного телевидения, на тюрьму, из которой выпустили сотни заключенных. Эти объекты были подожжены. Сайты канцелярии премьер-министра, центрального банка и полиции подверглись кибератакам.

Власти страны объявили комендантский час, ограничили работу мобильного интернета и доступ к соцсетям. Все университеты и колледжи страны закрыты на неопределенный срок.

The Guardian отмечает, что беспорядков такого масштаба в стране не происходило на протяжении десятилетий.

Протесты в Бангладеш начались ранее в июле в одном из университетских кампусов – студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.