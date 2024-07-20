Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шесть жителей Белгородской области пострадали за минувший день. Двое находятся в реанимации, но, по заверению врачей, им ничего не угрожает.

- ВС РФ нейтрализовали за ночь 26 дронов над Ростовской областью и один над Смоленской. Об этом сообщили в Минобороны.

- Из-за произошедшей аварии на ЛЭП была обесточена Алушта. В данный момент электроснабжение города полностью восстановлено.

- Врач Байдена сообщил об улучшении состояния президента. Он продолжит лечение с применением препарата Paxlovid.

- Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш. Все университеты и колледжи страны закрыты на неопределенный срок.