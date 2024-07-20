Супруга Байдена проведет в Париже мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию мужа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первая леди США Джилл Байден проведет в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию супруга, сообщает CNN, ссылаясь на предвыборный штаб Джо Байдена.

Как ранее сообщила пресс-служба Белого дома, Джилл Байден возглавит делегацию США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля, на закрытие 11 августа приедет Дуглас Эмхофф - муж вице-президента Камалы Харрис.

Пожертвования на избирательные кампании в США могут делать только американские граждане, поэтому, чтобы обеспечить соблюдение федерального закона о выборах, тем, кто захочет участвовать в мероприятии, придется предъявить копию страницы паспорта с фотографией. Стоимость билетов составляет от $500 до $25 тыс., отмечает телеканал.

Сбор средств запанирован "на период неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования иссякают" и все большее число демократов призывают главу государства выйти из гонки.

Телеканал отмечает, что первая леди "остается ближайшим советником и яростным защитником президента, обладая влиянием в Белом доме".

Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что доноры Демократической партии пригрозили заморозить взносы, если партийные лидеры не примут меры, которые побудят Байдена отказаться от борьбы за переизбрание.

"Они считают, что если Джо возглавит список кандидатов, то Палата представителей и Сенат тоже проиграют. Они не хотят выбрасывать хорошие деньги на ветер", - подчеркнул один из собеседников телеканала.

Портал Axios писал, что в связи с растущим давлением со стороны руководства Демократической партии, возможно, удастся склонить Байдена к отказу от продолжения кампании уже к ближайшим выходным.

В то же время, как заявила Джен О'Мэлли-Диллон, возглавляющая избирательный штаб Байдена, президент уверен, что сможет победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

"Ставки высоки как никогда. Выбор также ясен как никогда. Президент Байден как никогда полон решимости одержать победу над Дональдом Трампом", - процитировало О'Мэлли-Диллон издание The Hill.