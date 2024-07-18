Опрос The Economist показал, что 80% демократов поддержали бы кандидатуру Харрис

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - До 79% демократов одобряют вариант, при котором вице-президент США Камала Харрис заменила в предвыборной гонке американского президента Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенного The Economist и социологической службой YouGov.

В то же время лишь 28% полагают, что она с большей вероятностью, чем Байден, сможет одержать победу на выборах над экс-президентом Дональдом Трампом.

Еще 32% полагают, что шансы у Байдена и Харрис здесь одинаковы, а 24% думают, что она с меньшей вероятностью, нежели Байден, смогла бы победить Трампа.

Тем не менее 51% опрошенных говорят, что Байдену нужно выходить из гонки и дать возможность баллотироваться другому кандидату от Демократической партии. При том 68% ссылаются на его возраст и состояние здоровья как на причину того, почему он должен пойти на такой шаг, а 23% в качестве основной причины указывают свои сомнения в его способности победить Трампа.

Только 4% полагают, что скорее всего, Байден откажется от борьбы за президентский пост.

Опрос проходил 13-16 июля, в нем приняли участие 1 582 человека. Погрешность составила 3,1 процентных пункта.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.