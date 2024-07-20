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В Абхазии арестовали на месяц подозреваемого в стрельбе у парламента

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сухумский суд арестовал сроком на один месяц жителя Абхазии, который в минувшую среду произвел выстрелы из охотничьего ружья рядом со зданием парламента республики, сообщила в субботу пресс-служба суда.

"Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство органа дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении жителя Сухумского района Джансуха Адлейба, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК Абхазии", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что сотрудники милиции задержали жителя Сухумского района Адлейба 1978 года рождения.

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По данным предварительного следствия, днем 17 июля, находясь в общественном месте на территории, прилегающей к зданию Народного Собрания Абхазии, Адлейба произвел выстрелы из имеющегося при себе огнестрельного оружия в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу по охране комплекса правительственных зданий.

17 июля на заседании комитета по экономическим реформам обсуждался, в том числе, законопроект, предусматривающий строительство апартаментов в восточной Абхазии.

Представители оппозиции, выступающие против строительства апартаментов и последующей продажи их иностранным гражданам, проводили в это время акцию протеста у здания парламента.

Запрет на продажу жилья иностранцам был введен в Абхазии еще в 1995 году, через два года после завершения грузино-абхазской войны.

Абхазия
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