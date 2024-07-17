Устроивший стрельбу у здания парламента Абхазии задержан

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правоохранители Абхазии задержали жителя Сухумского района, устроившего стрельбу у здания парламента республики в среду днем, сообщила пресс-служба абхазского МВД.

"На посту ДПС "Эшера" задержан житель Сухумского района Ддансух Адлейба, 1978 г.р.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный у здания парламента Абхазии "произвел выстрелы из имеющегося при себе огнестрельного оружия в направлении сотрудников правоохранительных органов республики, которые несли службу".

Ранее в среду пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что "УВД по г. Сухум проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание жителя Сухумского района".

В среду на площади перед комплексом правительственных зданий несколько десятков человек из числа абхазской оппозиции требовали допустить их на заседание комитета парламента по экономической политике и реформам, который рассматривал законопроект об апартаментах. Участники акции не были допущены в здание Народного Собрания сотрудниками Государственной службы охраны и милиции, из-за чего несколько раз произошли стычки между силовиками и митингующими.

После того, как стало известно о том, что большинством голосов на заседании парламентского комитета принято решение о вынесении на заседание сессии для принятия в первом чтении законопроекта, предусматривающего строительство в восточной части Абхазии апартаментов, участники митинга призвали своих сторонников в других районах через социальные сети присоединиться к акции.

Вечером к протестующим у здания парламента обратился руководитель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, который призвал участников акции разойтись. Он пригласил собравшихся принять участие в собраниях, которые оппозиция намерена провести в пятницу, 19 июля, в восточных районах республики, где предусматривается строительство апартаментов.