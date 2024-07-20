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Израильские ВВС нанесли удары по хуситам в Йемене

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла в субботу удары по мятежникам-хуситам в Йемене.

"Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным целям хуситов (...) в районе порта Ходейда в Йемене", - приводят израильские СМИ заявление военного командования.

В нем отмечается, что это ответ на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Ранее хуситы заявили, что израильские самолеты атаковали хранилища топлива в Ходейде.

Некоторые СМИ поначалу сообщили, что Израиль действовал совместно с военными США и Великобритании. Однако израильские официальные лица заверяют, что ВВС Израиля в данном случае выполняли задачу в одиночку.

Йемен Израиль
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