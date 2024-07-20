Хуситы в Йемене обещали ответить эскалацией на израильские удары

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы намерены нарастить военные операции против Израиля в ответ на удары в районе порта Ходейда, заявил в субботу член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити.

"Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией", - написал Аль-Бухаити в соцсети X.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по порту Ходейда в Йемене. "Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным целям хуситов (...) в районе порта Ходейда в Йемене", - приводят израильские СМИ заявление военного командования.

Авиаудары нанесены по складам топлива и другим объектам в порту. The Times of Israel сообщает, что, по данным израильских военных, порт в городе, контролируемом хуситами, неоднократно использовали для поставок оружия из Ирана, поэтому Израиль рассматривает его как законную военную цель.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что это ответ на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Ранее хуситы заявили, что израильские самолеты атаковали хранилища топлива в Ходейде. Некоторые СМИ поначалу сообщили, что Израиль действовал совместно с военными США и Великобритании. Однако израильские официальные лица, что ВВС Израиля в данном случае выполняли задачу в одиночку.