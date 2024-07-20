Алиев заявил, что Баку не будет вкладываться в развитие поставок газа в Европу без долгосрочного спроса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан не будет вкладывать миллиарды долларов в увеличение добычи газа и расширение инфраструктуры его экспорта, если ЕС не готов его покупать на долгосрочной основе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Важно положить конец лицемерию в вопросе поставок газа. С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. С другой стороны, они это не финансируют", - сказал Алиев в субботу на медиафоруме.

Он добавил, что на сегодняшний день Европа остро нуждается в природном газе из Азербаджана. При этом в Европе заявляют, что через 10 лет Евросоюзу газ будет не нужен.

"Они хотят, чтобы мы увеличили пропускную способность Южного газового коридора с 16 млрд до 32 млрд кубометров, - речь идет о TANAP, - а также увеличили пропускную способность газопровода ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров. Мы должны вложить туда миллиарды. Кстати, отмечу, что мы еще не возместили наши затраты по инвестициям в Южный газовый коридор. Наши доходы от продажи газа по-прежнему идут на погашение этого долга (кредитов, полученных для создания инфраструктуры экспорта газа в Европу - ИФ). Они (европейцы) ожидают, что мы вложим туда миллиарды. При этом говорят, что через 10 лет Евросоюзу газ будет не нужен. Разве мы похожи на глупцов, которые будут вкладывать десятки миллиардов долларов в газ, который им не понадобится?!" - заявил Алиев.

При этом азербайджанский лидер назвал целью Баку удвоение поставок газа в Европу.

"Наша цель - удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу, и мы движемся в этом направлении. В 2021 году мы поставили в Европу 8 млрд кубометров газа. В Европу в этом году будет поставлено около 13 млрд кубометров природного газа. В 2027 году мы должны увеличить экспорт в Европу до 16 млрд кубометров", - сообщил Алиев.

По его словам, газ в Европу планируется доставлять через Южный газовый коридор, а также посредством интерконнекторов.