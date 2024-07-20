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Личный врач Байдена заявил, что президент США идет на поправку

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Состояние президента США Джо Байдена после заражения коронавирусом стабильно улучшается, он по-прежнему испытывает слабые симптомы болезни, заявил в субботу его личный врач Кевин О'Коннор.

"У него все еще есть кашель и хрипота, но его состояние продолжает стабильно улучшаться. Пульс, кровяное давление, частота дыхания и температура в абсолютной норме", - говорится в заявлении О'Коннора.

Он добавил, что легкие Байдена в порядке.

По словам врача, президент США продолжает лечение препаратом от коронавируса PAXLOVID, в субботу он принял шестую дозу.

Ранее на этой неделе у Байдена выявили COVID-19. В связи с этим он ушел на изоляцию в своем доме в штате Дэлавер, где продолжает работать. В пятницу он выразил надежду на то, что сможет вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе.

США Джо Байден COVID-19 Кевин О'Коннор
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