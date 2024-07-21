Нетаньяху заявил о готовности Израиля атаковать врагов, где бы они не находились

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет защищаться от любых угроз и атаковать врагов на всех фронтах.

"У меня есть послание для врагов Израиля - не заблуждайтесь на наш счет. Мы будем защищать себя всеми способами, на всех фронтах. Любой, кто причинит нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию", - цитирует премьера газета The Times of Israel.

Он отметил, что удар по контролируемому хуситами йеменскому порту "дает понять нашим врагам, что нет такого места, куда не дотянулась бы длинная рука Израиля".

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по хуситам в районе порта Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ это назвали ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити после атаки на порт заявил о намерении усилить военные операции против Израиля.

"Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией", - написал Аль-Бухаити в соцсети X.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил израильский удар, предупредив, что "опасный авантюризм" Израиля может спровоцировать региональную войну. Израиль и его спонсоры "несут прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия авантюрных нападений на Йемен", отметил Канаани.